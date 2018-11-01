В Брянской области за продажу наркотиков осудили 21-летнего жителя Смоленска

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-01T15:27:19+03:00

Дубровский районный суд признал смолянина виновным и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Молодой человек проведет в колонии строго режима девять лет

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В Дубровском районе Брянской области за наркоторговлю осудили 21-летнего жителя Смоленска.

В августе прошлого года студент одного из университетов купил в Смоленске наркотики. В Брянской области запрещенные вещества он продал. Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, в ноябре во время продажи гашиша юношу задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Дубровский районный суд признал смолянина виновным и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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