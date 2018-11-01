В Брянской области за продажу наркотиков осудили 21-летнего жителя Смоленска
Молодой человек проведет в колонии строго режима девять лет
Дубровский районный суд признал смолянина виновным и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Дубровском районе Брянской области за наркоторговлю осудили 21-летнего жителя Смоленска.
В августе прошлого года студент одного из университетов купил в Смоленске наркотики. В Брянской области запрещенные вещества он продал. Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, в ноябре во время продажи гашиша юношу задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
Дубровский районный суд признал смолянина виновным и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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