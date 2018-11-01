Глава Брянска выслушает жалобы горожан 8 ноября

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-01T14:12:56+03:00

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Глава Брянска Александр Хлиманков выслушает жалобы горожан 8 ноября. Жители Володарского района могут обратиться к главе еще и 7 ноября. В этот день он примет граждан в кабинете №22 в Володарской районной администрации.

Личные приемы проведут и заместители главы Брянского горсовета. У Владимира Гайдукова он состоится 15 ноября. А у Ларисы Третьяковой – 22 ноября. Все чиновники будут принимать жителей с 14.00 до 16.00. Записаться на встречу можно заранее по телефону.

Личные приемы в ноябре проведут и депутаты из территориальных районных групп.

Телефоны для записи:

Александр Анатольевич Хлиманков - 74-30-88, 74-30-13

Владимир Ильич Гайдуков и Лариса Анатольевна Третьякова - 74-30-03.

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