Прокуратура проводит проверку по факту обрушения дома в Клинцах
Прокуратура заинтересовалась историей с обрушением стены заброшенного дома в Клинцах. Провести проверку потребовал прокурор области Александр Войтович.
Напомним, на улице Пушкина в Клинцах в среду, 31 октября, обрушилась стена двухэтажного дома. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
- Дом признали аварийным и подлежащим сносу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Всех жильцов расселили еще в июне 2016-го.
Правоохранители проверят все заброшенные и аварийные здания, чтобы там не было постронних. А ответственные принимали меры : сносили или восстанавливали эти дома.
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