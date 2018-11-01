Прокуратура проводит проверку по факту обрушения дома в Клинцах

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-01T14:04:46+03:00

Всех жильцов расселили еще в июне 2016-го. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Прокуратура заинтересовалась историей с обрушением стены заброшенного дома в Клинцах. Провести проверку потребовал прокурор области Александр Войтович.

Напомним, на улице Пушкина в Клинцах в среду, 31 октября, обрушилась стена двухэтажного дома. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

- Дом признали аварийным и подлежащим сносу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Всех жильцов расселили еще в июне 2016-го.

Правоохранители проверят все заброшенные и аварийные здания, чтобы там не было постронних. А ответственные принимали меры : сносили или восстанавливали эти дома.

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