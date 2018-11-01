В Брянске на улице Калинина сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-01T13:32:56+03:00

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Утром на улице Калинина в Брянске сгорел автомобиль. Сообщение о пожаре поступило на пульт оепративного дежурного МЧС в четврег,1 ноября, в 10.48.

На место вызова выехал расчет пожарно-спасательной части №1. Прибыв на улицу Калинина, огнеборцы обнаружили, что машина объята огнем полностью. Пламя потушили за четыре минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Теперь экператам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания автомобиля.

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