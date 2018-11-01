В Брянске на улице Калинина сгорел автомобиль
Пожар случился утром в четверг,1 ноября
Фото: vk.com, Маргарита Бакумова
Изменить размер текста:
Утром на улице Калинина в Брянске сгорел автомобиль. Сообщение о пожаре поступило на пульт оепративного дежурного МЧС в четврег,1 ноября, в 10.48.
На место вызова выехал расчет пожарно-спасательной части №1. Прибыв на улицу Калинина, огнеборцы обнаружили, что машина объята огнем полностью. Пламя потушили за четыре минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
Теперь экператам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания автомобиля.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».