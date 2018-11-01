СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-01T13:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

У двух граждан Молдавии отобрали машины на границе в Брянской области. Они нарушили правила временного ввоза автомобилей, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Женщина превысила срок, который машина может находиться в России, на полтора года. Она рассказала, что автомобиль поломался, поэтому она во время его не вывезла. Автомобилистку задержали в пункте пропуска Троебортное в Севском районе.

Ее соотечественник продал свою машину, так как ему понадобились деньги. О том, что ввезенный в Россию из-за границы автомобиль нельзя передавать третьим лицам, он забыл. На мужчину завели административное дело.

С начала года завели 80 административных дел за нарушения правил временного ввоза автомобилей. 12 машин конфисковали в доход государства, девять дел сейчас рассматривают в суде. По остальным назначили штрафы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».