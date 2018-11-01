На брянской птицефабрике рабочие не дезинфицировали руки при входе в цех
На брянской птицефабрике в поселке Путевка нашли нарушения ветеринарного законодательства. Проверку провела природоохранная прокуратура.
При входе в колбасный цех и на кормовой склад нет кюветов с дезинфицирующим раствором. Дороги на территории предприятия, ведущие к птичникам, кормоскладам, цеху убоя птицы, месту сбора биологических отходов, разрушены. На птицефабрике есть открытый искусственный водоем. А дороги, по которым везут отходы, не промаркированы соответствующими обозначениями.
Прокурор подал иск в Брянский районный суд. В нем он потребовал устранить все нарушения. Суд заявление прокурора удовлетворил.
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