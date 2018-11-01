2018-11-01T13:11:49+03:00
Общество

На брянской птицефабрике рабочие не дезинфицировали руки при входе в цех

Дороги на территории предприятия были разбиты
Марина АНТОНОВА
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Прокурор подал иск в Брянский районный суд.Прокурор подал иск в Брянский районный суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На брянской птицефабрике в поселке Путевка нашли нарушения ветеринарного законодательства. Проверку провела природоохранная прокуратура.

При входе в колбасный цех и на кормовой склад нет кюветов с дезинфицирующим раствором. Дороги на территории предприятия, ведущие к птичникам, кормоскладам, цеху убоя птицы, месту сбора биологических отходов, разрушены. На птицефабрике есть открытый искусственный водоем. А дороги, по которым везут отходы, не промаркированы соответствующими обозначениями.

Прокурор подал иск в Брянский районный суд. В нем он потребовал устранить все нарушения. Суд заявление прокурора удовлетворил.

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