Брянец пойдет под суд за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда
Жителя Брянска будут судить за интимную переписку со школьницей из Волгограда.
По версии следствия, в феврале прошлого года 25-летний горожанин зарегистрировался в соцсети под вымышленным именем. Там брянец познакомился с 11-летней девочой и начал вести с ней переписку.
- Злоумышленник писал ребенку сообщения сексуального характера и просил прислать ее откровенные фото, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выпросив, снимки, он требовал прислать новые. А когда школьница отказывалась, брянец грозился выложить их в интернете. Несколько снимков обвиняемый все же отправил знакомому в соцсети.
Уголовное дело горожанина в ближайшее время рассмотрит Володарский районный суд.
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