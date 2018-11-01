Брянец пойдет под суд за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-01T13:01:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Брянска будут судить за интимную переписку со школьницей из Волгограда.

По версии следствия, в феврале прошлого года 25-летний горожанин зарегистрировался в соцсети под вымышленным именем. Там брянец познакомился с 11-летней девочой и начал вести с ней переписку.

- Злоумышленник писал ребенку сообщения сексуального характера и просил прислать ее откровенные фото, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выпросив, снимки, он требовал прислать новые. А когда школьница отказывалась, брянец грозился выложить их в интернете. Несколько снимков обвиняемый все же отправил знакомому в соцсети.

Уголовное дело горожанина в ближайшее время рассмотрит Володарский районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».