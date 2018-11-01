В Новозыбкове водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-01T10:52:38+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 31 октября, около 20.30. Фото: Сергей ГАПОН

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В Новозыбкове на улице Ломоносова водитель микроавтобуса насмерть сбил 82-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 31 октября, около 20.30.

- По предварительной информации, 56-летний водитель "Фольксваген-Крафтер" ехал в сторону улицы Первомайской, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Когда под колеса автомобилисту угодила 82-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП. По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

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