2018-11-01T11:38:45+03:00
Происшествия

В Злынковском районе горел дом: пострадал 60-летний мужчина

Пожар тушили почти 20 минут
Мария Дедкова
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Фото: ГУ МЧС России по Брянской областиФото: ГУ МЧС России по Брянской области
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В злынковском поселке Рогов произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Новая поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в четверг, 1 ноября, 7.54.

- К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Очаг возгорания оказался внутри дома. За 18 минут пламя удалось потушить.

Но, как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", жертв избежать не удалось. В огне пострадал 60-летний мужчина.

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