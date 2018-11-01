В Злынковском районе горел дом: пострадал 60-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-01T11:38:45+03:00

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В злынковском поселке Рогов произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Новая поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в четверг, 1 ноября, 7.54.

- К месту вызова выехали две пожарные автоцистерны, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Очаг возгорания оказался внутри дома. За 18 минут пламя удалось потушить.

Но, как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", жертв избежать не удалось. В огне пострадал 60-летний мужчина.

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