Житель Клинцовского района пойдет под суда за угрозу убийством матери
Житель Клинцовского района предстанет перед судом за угрозу убийством и избиение своей матери.
- Все случилось 8 сентября, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Мужчина поссорился со своей 79-летней матерью и ударил ее по лицу. Затем схватил нож и, направив его в сторону пожилой женщины, стал угрожать убийством.
Как рассказал обвиняемый, скандал произошел из-за того, что пенсионерка заступилась за родственника, которого оскорблял ее сын.
Пожилая женщина получила тогда перелом носа.
Уголовное дело жителя Клинцовского района в ближайшее время рассмотрят в суде.
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