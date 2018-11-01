Житель Клинцовского района пойдет под суда за угрозу убийством матери

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-01T10:04:44+03:00

Уголовное дело жителя Клинцовского района в ближайшее время рассмотрят в суде. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пожилая женщина заступилась за своего родственника, которого оскорбил ее сын

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Житель Клинцовского района предстанет перед судом за угрозу убийством и избиение своей матери.

- Все случилось 8 сентября, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Мужчина поссорился со своей 79-летней матерью и ударил ее по лицу. Затем схватил нож и, направив его в сторону пожилой женщины, стал угрожать убийством.

Как рассказал обвиняемый, скандал произошел из-за того, что пенсионерка заступилась за родственника, которого оскорблял ее сын.

Пожилая женщина получила тогда перелом носа.

Уголовное дело жителя Клинцовского района в ближайшее время рассмотрят в суде.

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