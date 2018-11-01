2018-11-01T09:46:49+03:00
Общество

Двум брянцам за крупное мошенничество с грантом грозит до 10 лет колонии

По версии следствия, злоумышленники похитили больше 21 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Оказалось, что никакого оборудования организация не покупала.Оказалось, что никакого оборудования организация не покупала.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Двое брянцев пойдут под суд за крупную аферу с грантом. Как говорят в полиции, злоумышленники присвоили больше 21 миллиона рублей.

- Двое жителей Брянской области предоставили в региональный департамент экономического развития фиктивные документы о расходах на покупку инновационного оборудования, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Комиссия выдала предпринимателям грант - 21,7 миллиона рублей.

Но во время повторной проверки выяснилось, что никакого оборудования организация не покупала.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленников задержали. Их имущество арестовали на 26 миллионов рублей.

Брянцам грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.

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