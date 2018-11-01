Двум брянцам за крупное мошенничество с грантом грозит до 10 лет колонии
Двое брянцев пойдут под суд за крупную аферу с грантом. Как говорят в полиции, злоумышленники присвоили больше 21 миллиона рублей.
- Двое жителей Брянской области предоставили в региональный департамент экономического развития фиктивные документы о расходах на покупку инновационного оборудования, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Комиссия выдала предпринимателям грант - 21,7 миллиона рублей.
Но во время повторной проверки выяснилось, что никакого оборудования организация не покупала.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленников задержали. Их имущество арестовали на 26 миллионов рублей.
Брянцам грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.
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