2018-11-01T11:10:08+03:00
Общество

В Клинцах рухнул нежилой дом

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Александр ЧерновФото: vk.com, Александр Чернов
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В нежилом доме на улице Пушкина в Клинцах обрушилась часть стены. Об этом в соцсетях в среду, 31 октября, рассказали очевидцы происшествия. Как оказалось, дом был не жилым. Его жильцов расселили. Во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Клинцах в 2013 году рухнула стена дома быта. В тот момент там находились сотрудники и посетители. К счастью, они успели выбежать и никто не пострадал.

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