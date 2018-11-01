В Клинцах рухнул нежилой дом

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-01T11:10:08+03:00

Об этом рассказали очевидцы в соцсетях

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В нежилом доме на улице Пушкина в Клинцах обрушилась часть стены. Об этом в соцсетях в среду, 31 октября, рассказали очевидцы происшествия. Как оказалось, дом был не жилым. Его жильцов расселили. Во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Клинцах в 2013 году рухнула стена дома быта. В тот момент там находились сотрудники и посетители. К счастью, они успели выбежать и никто не пострадал.

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