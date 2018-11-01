2018-11-01T09:31:44+03:00
Общество

В Брянске витрины и вывески на фасадах зданий станут одинаковыми

Такое решение приняли на очередном заседании горсовета
Мария Дедкова
Поделиться:
Новое постановление вступит в силу с января 2019-го.Новое постановление вступит в силу с января 2019-го.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Собственников зданий в Брянске обязали следить за фасадом. Такое решение приняли на очередном заседании брянского горсовета, которое прошло в среду, 31 октября.

Теперь по закону, все элементы фасадов зданий, их изменение, особенности цветовых решений и проектирования будут согласовываться с управлением по строительству и развитию Брянска. Таким образом, витрины и вывески на строениях станут единообразными.

Новое постановление вступит в силу с января 2019-го, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

Городские депутаты отметили, чтобы по такому же принципу велась работа и с остановками в городе. Они будут выполнены по типовому образцу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24