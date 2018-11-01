В Брянске витрины и вывески на фасадах зданий станут одинаковыми

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-01T09:31:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Собственников зданий в Брянске обязали следить за фасадом. Такое решение приняли на очередном заседании брянского горсовета, которое прошло в среду, 31 октября.

Теперь по закону, все элементы фасадов зданий, их изменение, особенности цветовых решений и проектирования будут согласовываться с управлением по строительству и развитию Брянска. Таким образом, витрины и вывески на строениях станут единообразными.

Новое постановление вступит в силу с января 2019-го, сообщает пресс-служба брянского горсовета.

Городские депутаты отметили, чтобы по такому же принципу велась работа и с остановками в городе. Они будут выполнены по типовому образцу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».