Изменения во внешнем облике Брянска

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-31T18:41:26+03:00

Депутаты горсовета внесли изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска и в Схему размещения нестационарных торговых объектов

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На сегодняшней сессии депутаты горсовета добавили в действующие Правила благоустройства и содержания территорий раздел «Требования к содержанию и изменению фасадов зданий (строений, сооружений)». Новые положения документа регламентируют возложение обязанностей содержания фасадов зданий на их собственников, состав элементов фасадов зданий, их изменение, особенности цветовых решений и проектирования, требования к содержанию, включая размещение рекламных и информационных конструкций, запрещённые действия в отношении содержания, изменения фасадов зданий.

Представленный на рассмотрение депутатам проект прошел процедуру публичных слушаний 27 октября 2017 года. По словам авторов документа, он был разработан на основе опыта Тулы, Воронежа, Екатеринбурга, Рязани, Калуги, Челябинска, Москвы.

Среди новых требований - изменение внешнего вида фасадов зданий только при согласовании с Управлением по строительству и развитию территории города Брянска. Правила размещения информационных конструкций, включая допустимые размеры и рекомендуемое расположение, теперь устанавливаются постановлением Брянской городской администрации. Эти и другие нормы нового раздела Правил благоустройства и содержания территорий вступят силу с января 2019 года.

- На основе принятого документа вывески, витрины, информационные баннеры на фасадах нашего города мы приведем к одному стандарту. Это дело ни одного дня и не одного года, конечно. Мы готовы к тому, что это происходит с большими трудностями, например, как в Москве. Но, тем не менее, мы в начале большого пути. Я думаю, что фасады нашего города изменятся и будут радовать наших жителей и гостей, - пояснил глава города Брянска Александр Хлиманков.

Городские депутаты настояли, чтобы в том же ключе велась работа и с остановочными комплексами в городе. Они будут выполнены по типовому образцу.

- Конечно, наши остановочные комплексы нужно менять. Приводить их в порядок, - согласился Александр Хлиманков. - Например, как на набережной. Там удобный, прозрачный комплекс, который защищает от ветра и дождя. В следующем году нам выделяют 850 миллионов рублей на капитальный ремонт наших дорог 1 и 2 категорий. Программа предусматривает ремонт улиц в комплексе: дорожное полотно, тротуары, освещение и обязательно остановочные комплексы, которые будут приспособлены в том числе и для маломобильных групп.

Напомним, что на недавней встрече в АНО «Центр реабилитации инвалидов» активисты центра выразили желание участвовать в комиссии по приемке дорог, которые ремонтируются, новых дорог, тротуаров, остановочных комплексов. Глава города принял решение включить их представителей в комиссию в следующем году, чтобы они могли сами видеть, подсказывать и контролировать, как осуществляется программа «Доступная среда».

Решением 55-го заседания Брянского городского Совета народных депутатов внесены изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Исключены 2 места по проезду Ново-Дзержинскому и улице Пушкина. Включены в схему павильон по улице Чайковского, летняя площадка по улице Брянского Фронта, 13 лотков на территории парка-музея имени Алексея Толстого. Городские депутаты приняли решение отказать во включении в схему 48 объектов в связи с отрицательными заключениями Управления по строительству и развитию территории города Брянска.

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