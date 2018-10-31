Два заместителя мэра Брянска избавились от приставки «и.о.»

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-31T18:45:33+03:00

В должности чиновников утвердили депутаты брянского горсовета на очередном заседании. Фото: Марина АНТОНОВА

Сергей Хоменков и Андрей Абрамов вступили в должность

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Два заместителя брянского мэра Сергей Хоменков и Андрей Абрамов окончательно вступили в свои должности. Ранее они занимали посты с приставкой «и.о.».

В должности чиновников утвердили депутаты брянского горсовета на очередном заседании, которое прошло в четверг, 31 октября. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуры, сообщает пресс-служба Брянского горсовета.

Сергей Хоменков продолжит курировать работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. До этого он руководил государственной жилищной инспекцией Брянской области.

С 26 июля заместителем главы горадминистрации также стал 37-летний Андрей Абрамов. Он займется вопросами строительного комплекса.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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