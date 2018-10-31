Два заместителя мэра Брянска избавились от приставки «и.о.»
Два заместителя брянского мэра Сергей Хоменков и Андрей Абрамов окончательно вступили в свои должности. Ранее они занимали посты с приставкой «и.о.».
В должности чиновников утвердили депутаты брянского горсовета на очередном заседании, которое прошло в четверг, 31 октября. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуры, сообщает пресс-служба Брянского горсовета.
Сергей Хоменков продолжит курировать работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. До этого он руководил государственной жилищной инспекцией Брянской области.
С 26 июля заместителем главы горадминистрации также стал 37-летний Андрей Абрамов. Он займется вопросами строительного комплекса.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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