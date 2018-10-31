2018-10-31T18:36:09+03:00
Общество

Изменения в бюджете

На очередном заседании Брянского горсовета произошло увеличение городского бюджета
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Марина АНТОНОВА.Фото: Марина АНТОНОВА.
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Доходы города выросли на 76,7 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета. Решением депутатов свыше одного миллиона рублей израсходуют на приобретение и пошив танцевальных костюмов для Детской школы хореографического искусства города Брянска.

На заседании горсовета произошло внутреннее перераспределение средств бюджета. Это позволило направить 26,4 миллионов рублей на приобретение мягкого инвентаря, посуды, мебели для двух новых детских садов, которые планируется открыть в конце текущего года. Средства израсходуют на детский сад-ясли на 270 мест в микрорайоне по улице Флотской в Бежицком районе и детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе.

Большую часть поступивших из областного бюджета средств - 73,6 миллионов рублей - депутаты направили на погашение долгов троллейбусного предприятия. На сегодняшний день парк троллейбусного управления состоит из 117 машин. Ежедневно в будние дни на линию выходит 90 троллейбусов, которые обсуживают 15 маршрутов.

Как рассказала директор троллейбусного управления Наталья Назарова, полученная сумма практически полностью погасит трехлетнюю задолженность, которая не давала предприятию работать и развиваться. Из-за долгов были заблокированы счета и арестовано имущество управления. После прекращения исполнительного производства можно будет приступить к модернизации.

- Мы планомерно выводим троллейбусное предприятие из кризиса, гасим те долги, которые скапливались долгие годы. В дальнейшем продолжим развивать троллейбусное управление. Это касается и закупки новой техники, и изменения маршрутов движения для удобства наших жителей, - прокомментировал глава города Брянска Александр Хлиманков.

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