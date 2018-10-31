55-е заседание Брянского городского Совета

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-31T18:28:57+03:00

31 октября состоялось 55-е очередное заседание Брянского городского Совета, на котором было рассмотрено более 20-и вопросов

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В начале заседания глава города Брянска Александр Хлиманков вручил удостоверение и нагрудный знак «Почетный гражданин города Брянска» кавалеру ордена Трудовой славы трех степеней, пенсионеру Брянской дистанции пути, члену президиума Володарской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валентине Стененковой.

- На предыдущем заседании Брянского горсовета депутаты приняли решение наградить званием «Почетный гражданин города Брянска» Валентину Стененкову. Впервые за много лет это высокое звание присваивается представительнице рабочей профессии. Валентина Александровна почти 40 лет жизни отдала железной дороге, прошла путь от путевого рабочего до дорожного мастера станции Брянск-1, — рассказал Александр Хлиманков.

Также на заседании были согласованы кандидатуры на должности руководителей муниципальных учреждений. Теперь без приставки и.о. будут трудиться заместители главы Брянской городской администрации Сергей Хоменков и Андрей Абрамов, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Брянска Сергей Владимирович Ганичев. Депутаты поддержали кандидатуру Татьяны Владимировны Тэугес для назначения на должность директора школы № 42. Был поддержан Игорь Витальевич Изотов для назначения его на должность директора школы № 56. На заседании согласовали Людмилу Владимировну Кирееву для назначения ее заведующей детским садом № 146 «Белоснежка». Также была поддержана кандидатура Ирины Александровны Мисник для назначения на должность директора муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по Советскому району города Брянска».

Депутаты согласовали кандидатуры, представленные в соответствии с законом Брянской области и на основании писем Губернатора, для присвоения им почетного звания «Заслуженный ученый Брянской области». Решением депутатов к высокой награде представлены доктор технических наук, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Автоматики, телемеханики и метрологии», профессор кафедры «Промышленная электроника и электротехника» Брянского государственного технического университета Леонид Алексеевич Потапов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Строительное дело» Брянского государственного инженерно-технологического университета Валерий Викторович Плотников и кандидат филологических наук, профессор, декан факультета иностранных языков Брянского государственного университета Галина Николаевна Россихина.

Депутаты согласовали границы нового территориального общественного самоуправления «имени Д.Н. Медведева» в Бежицком районе. Также на заседании были переданы в безвозмездное пользование муниципальные помещения двум организациям города. Так, муниципальные нежилые здания, расположенные по улице Фокина, 19А, отдали автономной некоммерческой организации «Социальный Центр развития детей «Гармония». Данная организация занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями, оказывает поддержку семьям, воспитывающим таких детей.

Муниципальное нежилое помещение по улице Абашева, 8 передали в безвозмездное пользование государственному автономному учреждению «Брянский объединенный ресурс». Цели деятельности учреждения — реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развития добровольчества, выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи, реализация мер государственной поддержки детских и молодежных общественных объединений.

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