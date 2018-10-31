В Брянске на 12 дней закроют движение на переулке Московском

СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-31T18:12:09+03:00

Проехать нельзя будет на участке автодороги от дома №83-а по проспекту Московскому до дома №1-а по проезду Московскому. Фото: Марина АНТОНОВА

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Из-за прокладки ливневки с 1 по 12 ноября будет закрыто движение на переулке Московском в Брянске. Как рассказывают в пресс-службе городской администрации, проехать нельзя будет на участке автодороги от дома №83-а по проспекту Московскому до дома №1-а по проезду Московскому.

Из этого маршрут автобуса №21 «Брянск-II — Брянск-Восточный» изменится на ремонтируемом участке.

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