2018-10-31T17:51:59+03:00
Общество

Брянской библиотеке имени Леонида Добычина исполнилось 75 лет

Торжества ко дню рождения учреждения прошли 31 октября
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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31 октября в брянской библиотеке имени Леонида Добычина прошел праздник, посвященный ее 75-летию.

Поздравить сотрудников и читателей приехали чиновники, руководители городских библиотек,преподаватели брянских вузов, художники и писатели, рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.

Библиотека № 1 открылась в 1943 году через несколько недель после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В 2015-м ей присвоили имя писателя Леонида Добычина.

Библиотечный фонд составляет больше 70 тысяч экземпляров. Это книги, периодические издания, аудио- и видеоматериалы. Часть книг выделили из фондов Брянской областной библиотеки, но значительную часть - подарили сами горожане.

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