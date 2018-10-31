Брянской библиотеке имени Леонида Добычина исполнилось 75 лет
31 октября в брянской библиотеке имени Леонида Добычина прошел праздник, посвященный ее 75-летию.
Поздравить сотрудников и читателей приехали чиновники, руководители городских библиотек,преподаватели брянских вузов, художники и писатели, рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области.
Библиотека № 1 открылась в 1943 году через несколько недель после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В 2015-м ей присвоили имя писателя Леонида Добычина.
Библиотечный фонд составляет больше 70 тысяч экземпляров. Это книги, периодические издания, аудио- и видеоматериалы. Часть книг выделили из фондов Брянской областной библиотеки, но значительную часть - подарили сами горожане.
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