В Советском районе Брянска 1 ноября без воды останутся девять домов

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-31T17:22:30+03:00

Воды не будет с 9.00 до 16.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В домах на трех улицах в Советском районе 1 ноября отключат воду. Ее не будет с 9.00 до 16.00 в домах №№50, 50-а, 67, 73, 77 и 79 на улице Фокина, № 72-а на улице Пролетарской и №№ 1 и 3 на переулке Трудовом. Как сообщает пресс-служба брянской мэрии, на водопроводе на улице Фокина пройдет плановый ремонт труб.

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