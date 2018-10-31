На покупку оборудования для детских садов в Брянске потратят 26,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-31T17:00:45+03:00

В учреждения купят посуду, детские столы и кроватки

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В Брянске двум новым детским садам на улице Флотской и старом аэропоте выделили 26,4 миллиона рублей. Эти деньги потратят на покупку посуды, детских кроватей, столиков и другой мебели и оборудования. Решение о выделении средств приняли депутаты на очередном заседании Брянского горсовета.

Напомним, детсады для 270 ребят планируют открыть уже в этом году.

Также, по решению депутатов, больше одного миллиона рублей израсходуют на пошив танцевальных костюмов для детской школы хореографического искусства в Брянске.

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