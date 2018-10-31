На покупку оборудования для детских садов в Брянске потратят 26,4 миллиона рублей
В учреждения купят посуду, детские столы и кроватки
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске двум новым детским садам на улице Флотской и старом аэропоте выделили 26,4 миллиона рублей. Эти деньги потратят на покупку посуды, детских кроватей, столиков и другой мебели и оборудования. Решение о выделении средств приняли депутаты на очередном заседании Брянского горсовета.
Напомним, детсады для 270 ребят планируют открыть уже в этом году.
Также, по решению депутатов, больше одного миллиона рублей израсходуют на пошив танцевальных костюмов для детской школы хореографического искусства в Брянске.
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