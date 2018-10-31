В Брянске 73 миллиона рублей потратят на погашение долгов троллейбусного управления

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-31T16:53:36+03:00

После этого планируют приступить к модернизации предприятия

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В Брянске 73,6 миллиона рублей потратят на погашение долгов троллейбусного управления. Такое решение приняли депутаты на заседании горсовета 31 октября. Деньги поступили из областного бюджета.

Эта сумма почти полностью погасит трехлетнюю задолженность предприятия. У МУПа были заблокированы счета и арестовано имущество. После того, как прекратят исполнительное производство, планируют приступить к модернизации управления.

Сейчас на линии выходит 90 троллейбусов. Они обслуживают 15 маршрутов. На балансе предприятия стоит 117 машин. Городские власти планируют закупить новую технику и изменить маршруты движения для удобства пассажиров.

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