СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-31T16:32:18+03:00

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Почетным гражданином города Брянска стала Валентина Стененкова. Удостоверение и нагрудный знак ей вручили на заседании горсовета, которое прошло 31 октября. Впервые за много лет высокое звание присвоили представительнице рабочей профессии. Валентина Александровна почти 40 лет проработала на железной дороге. Она прошла путь от рабочего до дорожного мастера станции Брянск-I.

Валентина Стененкова – кавалер ордена Трудовой славы трех степеней, пенсионер Брянской дистанции пути, член президиума Володарской районной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

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