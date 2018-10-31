2018-10-31T16:32:18+03:00
Общество

Почетным гражданином города Брянска стала Валентина Стененкова

Валентине Александровне вручили удостоверение и нагрудный знак на заседании горсовета
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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Почетным гражданином города Брянска стала Валентина Стененкова. Удостоверение и нагрудный знак ей вручили на заседании горсовета, которое прошло 31 октября. Впервые за много лет высокое звание присвоили представительнице рабочей профессии. Валентина Александровна почти 40 лет проработала на железной дороге. Она прошла путь от рабочего до дорожного мастера станции Брянск-I.

Валентина Стененкова – кавалер ордена Трудовой славы трех степеней, пенсионер Брянской дистанции пути, член президиума Володарской районной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

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