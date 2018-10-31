2018-10-31T15:17:31+03:00
Общество

В Брянске возле детсада «Светлячок» пройдут сплошные проверки водителей

Автоинспекторы будут дежурить на улице Чернышевского 2 ноября
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Володарском районе Брянска в пятницу, 2 ноября, пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить возле дома №56А на улице Чернышевского. Здесь находится детский сад №116 «Светлячок». Сотрудники ГИБДД будут стоять здесь с 7.30 до 8.00, сообщают в городской Госавтоинспекции. И проверять, правильно ли водители перевозят детей-пассажиров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске 73 миллиона рублей потратят на погашение долгов троллейбусного управления
Почетным гражданином города Брянска стала Валентина Стененкова
Гражданин Украины пытался пересечь границу в Брянской области по паспорту друга
Владимир Путин объявил благодарность учительнице истории из Брянска
В Сельцо построили первую в Брянской области площадку для детей-инвалидов
Ко Дню народного единства в Брянске пройдет митинг и праздничные концерты
В этом году брянцы добровольно сдали оружия на 650 тысяч рублей
9 ноября в Клинцах откроют физкультурно-оздоровительный комплекс
В Трубчевском районе 16-летний парень ограбил соседку
В Комаричах только после разбирательств в суде отремонтировали разбитые дороги
Жителя Трубчевского района подозревают в нападении на полицейского
На оборудование кинозалов в брянских домах культуры выделили 19,6 миллиона рублей
Дубровка замерзает