В Брянске возле детсада «Светлячок» пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-31T15:17:31+03:00

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В Володарском районе Брянска в пятницу, 2 ноября, пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить возле дома №56А на улице Чернышевского. Здесь находится детский сад №116 «Светлячок». Сотрудники ГИБДД будут стоять здесь с 7.30 до 8.00, сообщают в городской Госавтоинспекции. И проверять, правильно ли водители перевозят детей-пассажиров.

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