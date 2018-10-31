В Брянске возле детсада «Светлячок» пройдут сплошные проверки водителей
Автоинспекторы будут дежурить на улице Чернышевского 2 ноября
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В Володарском районе Брянска в пятницу, 2 ноября, пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить возле дома №56А на улице Чернышевского. Здесь находится детский сад №116 «Светлячок». Сотрудники ГИБДД будут стоять здесь с 7.30 до 8.00, сообщают в городской Госавтоинспекции. И проверять, правильно ли водители перевозят детей-пассажиров.
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