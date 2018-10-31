Владимир Путин объявил благодарность учительнице истории из Брянска
Соответствующее распоряжение президент подписал 29 октября
Фото: ok.ru, личная страница героя публикации.
Изменить размер текста:
Президент России Владимир Путин объявил благодарность учительнице истории и общественных дисциплин школы №67 в Брянске Ирине Кореньковой. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 29 октября.
Президент поощрил педагога за заслуги в области образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
Кстати, в этом году Ирина Анатольевна стала еще и обладательницей президентской премии 200 тысяч рублей. Всероссийский конкурс среди учителей проводило Министерство просвещения.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».