2018-10-31T14:34:08+03:00
Общество

Владимир Путин объявил благодарность учительнице истории из Брянска

Соответствующее распоряжение президент подписал 29 октября
Марина АНТОНОВА
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Фото: ok.ru, личная страница героя публикации.Фото: ok.ru, личная страница героя публикации.
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность учительнице истории и общественных дисциплин школы №67 в Брянске Ирине Кореньковой. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 29 октября.

Президент поощрил педагога за заслуги в области образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Кстати, в этом году Ирина Анатольевна стала еще и обладательницей президентской премии 200 тысяч рублей. Всероссийский конкурс среди учителей проводило Министерство просвещения.

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