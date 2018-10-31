Владимир Путин объявил благодарность учительнице истории из Брянска

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-31T14:34:08+03:00

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность учительнице истории и общественных дисциплин школы №67 в Брянске Ирине Кореньковой. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 29 октября.

Президент поощрил педагога за заслуги в области образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Кстати, в этом году Ирина Анатольевна стала еще и обладательницей президентской премии 200 тысяч рублей. Всероссийский конкурс среди учителей проводило Министерство просвещения.

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