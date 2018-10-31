2018-10-31T13:47:22+03:00
Общество

В Сельцо построили первую в Брянской области площадку для детей-инвалидов

350 тысяч рублей целый год собирали местные жители
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".Фото: ГТРК "Брянск".
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В Сельцо построили первую в Брянской области площадку для детей-инвалидов. Она открылась в парке рядом с Молодежным центром. Здесь установили качели, два тренажера и карусель. Все оборудование подходит для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата.

Деньги на детскую площадку собирали местные жители. За год им удалось накопить триста пятьдесят тысяч рублей. В благотворительности участвовали школы, детские сады и предприятия города.

В Сельцо живет больше семидесяти семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Поэтому городские власти решили продолжить проект и расширить игровую площадку. Деньги на два игровых комплекса – 998 тысяч рублей – выиграли в конкурсе областных проектов, сообщает ГТРК "Брянск". На площадке появятся горки и другие элементы для здоровых детей и ребят с ограниченными возможностями. Новые комплексы планируют установить к середине декабря.

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