Ко Дню народного единства в Брянске пройдет митинг и праздничные концерты

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-31T13:32:34+03:00

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В Брянске День народного единства начнут отмечать уже 3 ноября. В областной филармонии пройдет праздничный концерт «Едины историей, песней, душой…». На сцене выступит мужской хор Брянского Кафедрального Собора и ансамбль народной музыки «Ватага», рассказывают в департаменте внутренней политики Брянской области.

4 ноября в 11.00 на бульваре Гагарина состоится митинг-концерт «Россия объединяет». По традиции, на него выйдут чиновники, представители общественных объединений, казачества, общественных организаций, политических партий, студенты и жители Брянска. После митинга на сцену выйдут лучшие творческие коллективы области. Волонтеры раздадут участникам праздника российские флажки и шары цветов «триколора».

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