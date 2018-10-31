2018-10-31T13:01:01+03:00
Общество

В этом году брянцы добровольно сдали оружия на 650 тысяч рублей

Жители области приносили в полицию ружья и патроны
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской областиФото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В этом году жители Брянской области добровольно сдали полицию оружия на 650 тысяч рублей. Деньги выплачивают гражданам, которые добровольно принесли правоохранителям незаконное оружие, его основные части, боеприпасы и взрывчатку.

В этом году размер выплаты увеличили.

Как поясняют в пресс-службе УМВД по Брянской области, всего в этом году жители региона сдали 7 единиц боевого оружия, 15 частей боевого оружия, 3 единицы оружия с нарезным стволом, 37 ружей, газовое оружие, 641 патронов, 44 килограмма тротила.

В полиции напоминают, что принести незаконно хранящееся оружие и боеприпасы можно в любой отдел полиции. Это освободит брянца от уголовной ответственности.

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