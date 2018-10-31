9 ноября в Клинцах откроют физкультурно-оздоровительный комплекс
9 ноября в Клинцах откроют новый ФОК с тремя бассейнами и спортивным залом. Здесь уже начались первые тренировки детской секции плавания, говорят в пресс-службе правительства Брянской области.
На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса потратили 393 миллиона рублей. В здании есть бассейн для маленьких детей, бассейн с шестью дорожками переменной глубины и сухой бассейн. Тут ребята смогут научиться плавать, не заходя в воду. Помимо этого в комплексе появились тренажерный и спортивный залы.
Напомним, в Брянской области продолжается строительство еще трех спортобъектов: ФОКа в Комаричах, стадиона «Снежеть» в Карачеве и бассейна в Климове.
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