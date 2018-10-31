В Трубчевском районе 16-летний парень ограбил соседку

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-31T11:59:46+03:00

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В Трубчевском районе по подозрению в грабеже задержали 16-летнего парня. По версии следствия, молодой человек залез в дом к пожилой соседке и отобрал у нее 14 тысяч рублей.

66-летняя жительница села Семячки Трубчевского района ночью проснулась от звука разбитого стекла. Выйдя из спальни, пенсионерка увидела 16-летнего соседа. Злоумышленник потребовал, чтобы женщина отдала ему пенсию. Когда пенсионерка отказалась, юноша оттолкнул хозяйку дома и вытащил у нее из халата деньги.

Уже через час злоумышленника задержали. На юношу, как рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области, завели уголовное дело. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

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