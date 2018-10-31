В Комаричах только после разбирательств в суде отремонтировали разбитые дороги

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-31T11:34:30+03:00

На улицах Кирова, Ленина и Осипенко оказались большие выбоины и ямы Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Комаричах по решению суда отремонтировали дороги на трех улицах. В суд с иском обратилась прокуратура, куда пожаловались местные жители.

- На улицах Кирова, Ленина и Осипенко оказались большие выбоины и ямы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Они превышали допустимые размеры, установленные ГОСТом.

Правоохранители потребовали устранить нарушения закона.

После разбирательства администрация отремонтировала дороги.

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