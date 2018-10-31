Жителя Трубчевского района подозревают в нападении на полицейского

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-31T11:14:13+03:00

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На жителя трубчевского поселка Белая Березка завели уголовное дело. Как говорят следователи, пьяный дебошир налетел на участкового и ударил его по лицу.

Все случилось ночью 18 октября. 43-летний мужчина выпил и устроил дома скандал. Его жена вызвала полицию. Участкового,прибывшего по вызову, дебошир ударил, рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. Злоумышленника задержали.

То, что мужчина был пьяным во время преступления, в суде может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

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