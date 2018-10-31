На оборудование кинозалов в брянских домах культуры выделили 19,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-31T10:39:41+03:00

В декабре откроется кинотеатр в Сураже

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На переоборудование кинозалов в домах культуры Брянской области выделили 19,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Субсидию получили культурные учреждения в Карачевком, Жуковском, Суражском и Климовском районах.

Уже в декабре после капитального ремонта откроется кинотеатр «Заря» в Сураже, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области. На работы потратили шесть миллионов рублей. Здесь установили новейшую аудиосистему, современный кинопроектор и удобные кресла. Оборудование позволяет показывать фильмы в формате 3Д.

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