2018-10-31T10:07:45+03:00
Происшествия

В Брянске злоумышленницы вытащили из кармана спящего на вокзале мужчины 18 тысяч рублей

Женщинам грозит до пяти лет колонии
Марина АНТОНОВА
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Мужчина выпил лишнего и уснул на ступеньках заведения.Мужчина выпил лишнего и уснул на ступеньках заведения.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Двух жительниц брянского поселка Чайковичи обвиняют в краже 18 тысяч рублей у пенсионера на вокзале. В полицию обратился 63-летний потерпевший. Он живет в Навлинском районе. Чтобы скоротать время до прибытия поезда, он решил посидеть в привокзальном кафе.

Мужчина выпил лишнего и уснул на ступеньках заведения. Пока он спал, из кармана его брюк пропали 18 тысяч рублей.

- Полицейские задержали подозреваемых, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ими оказались две 40-летние женщины. Злоумышленницы во всем признались и вернули деньги.

За кражу женщинам грозит до пяти лет колонии.

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