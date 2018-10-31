В Брянске злоумышленницы вытащили из кармана спящего на вокзале мужчины 18 тысяч рублей
Двух жительниц брянского поселка Чайковичи обвиняют в краже 18 тысяч рублей у пенсионера на вокзале. В полицию обратился 63-летний потерпевший. Он живет в Навлинском районе. Чтобы скоротать время до прибытия поезда, он решил посидеть в привокзальном кафе.
Мужчина выпил лишнего и уснул на ступеньках заведения. Пока он спал, из кармана его брюк пропали 18 тысяч рублей.
- Полицейские задержали подозреваемых, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ими оказались две 40-летние женщины. Злоумышленницы во всем признались и вернули деньги.
За кражу женщинам грозит до пяти лет колонии.
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