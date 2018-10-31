В Брянске злоумышленницы вытащили из кармана спящего на вокзале мужчины 18 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-31T10:07:45+03:00

Мужчина выпил лишнего и уснул на ступеньках заведения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Женщинам грозит до пяти лет колонии

Изменить размер текста: A A

Двух жительниц брянского поселка Чайковичи обвиняют в краже 18 тысяч рублей у пенсионера на вокзале. В полицию обратился 63-летний потерпевший. Он живет в Навлинском районе. Чтобы скоротать время до прибытия поезда, он решил посидеть в привокзальном кафе.

Мужчина выпил лишнего и уснул на ступеньках заведения. Пока он спал, из кармана его брюк пропали 18 тысяч рублей.

- Полицейские задержали подозреваемых, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ими оказались две 40-летние женщины. Злоумышленницы во всем признались и вернули деньги.

За кражу женщинам грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».