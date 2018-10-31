СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-31T09:13:35+03:00

Автобус №25 теперь будет ходить и по выходным. Фото: Марина АНТОНОВА

Это связано с реконструкцией контактной сети на Городищенской горке

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В Брянске до 18 ноября отменят два троллейбусных маршрута: №3 «Стальзавод - улица Горбатова» и №5 «10-й микрорайон - Центральный рынок». Это связано с реконструкцией контактной сети на Городищенской горке, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Троллейбус №3 заменит автобус №25 «Школа №61 - Телецентр», который с 3 ноября будет ходить по выходным, а не только по будням, как это было раньше. В субботу и воскресенье интервал между автобусами увеличится из-за сокращения количества пассажиров.

Вместо автобуса №5, который работал только по утрам, пустят автобус №5-т. Он будет отправляться от остановки «10-й микрорайон» в 06:30; 07:28; 08:00 и 08:51.

Троллейбусы вновь заработают, как только закончится ремонт сети.

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