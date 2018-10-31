2018-10-31T09:21:32+03:00
Происшествия

В Брянске пенсионер на ВАЗе сбил 12-летнюю девочку на "зебре"

Полиция проводит проверку по факту ДТП
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Бежицком районе Брянска 70-летний водитель ВАЗ-21214 сбил 12-летнюю девочку на «зебре». Во вторник, 30 октября, медики сообщили в дежурную часть ГИБДД, что к ним за помощью после ДТП обращалась школьница. Ей поставили диагноз «ушиб бедра» и отпустили домой, назначив лечение.

Девочка рассказала, что попала под колеса машины в тот же день – в начале девятого утра. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №39 на улице 22-го Съезда КПСС. Полицейские предполагают, что ребенка сбил пенсионер на автомобиле ВАЗ-21214.

По факту автоаварии проводят проверку, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

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