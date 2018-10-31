2018-10-31T08:54:54+03:00
Происшествия

Брянца осудили за нападение на пенсионера с раскаленным утюгом

Потерпевший получил ожоги
Марина АНТОНОВА
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Осужденный проведет в колонии строгого режима семь лет.Осужденный проведет в колонии строгого режима семь лет.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Жителя Почепского района осудили за разбойное нападение на пенсионера с раскаленным утюгом. Мужчина проведет в колонии строгого режима семь лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что 10 мая брянец ворвался в дом 65-летнего жителя почепской деревни Коростелево, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он стал избивать хозяина и требовать от него деньги. Владелец жилища не сдавался.

Тогда гость раскалил принесенный с собой утюг и стал пытать им свою жертву. Потерпевший мужчина получил ожоги, которые нанесли ему вред здоровью средней тяжести.

В конце концов, пенсионер пошел на хитрость: сказал, что деньги находятся вне его дома. Он убежал из своего жилища. Злоумышленник его возвращения так и не дождался, взял 270 рублей и ушел.

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