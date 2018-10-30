2018-10-30T18:40:13+03:00
Общество

В Брянске водителя иномарки оштрафовали по записи с видеорегистратора

Кадры с нарушением Правил дорожного движения выложили в интернет
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске водителя "Форда" оштрафовали за нарушение требований дорожного знака по записи с видеорегистратора. Кадры выложили в группу городской Автоинспекции в соцсетях.

- На записи видно, что 11 сентября на улице Калинина автомобилист нарушил требование дорожного знака "Направление движения по полосам", - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После расследования водителя привлекли к административной ответственности.

Нарушитель заплатит штраф - 500 рублей.

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