В Брянске водителя иномарки оштрафовали по записи с видеорегистратора
Кадры с нарушением Правил дорожного движения выложили в интернет
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске водителя "Форда" оштрафовали за нарушение требований дорожного знака по записи с видеорегистратора. Кадры выложили в группу городской Автоинспекции в соцсетях.
- На записи видно, что 11 сентября на улице Калинина автомобилист нарушил требование дорожного знака "Направление движения по полосам", - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После расследования водителя привлекли к административной ответственности.
Нарушитель заплатит штраф - 500 рублей.
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