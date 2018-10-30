СЕГОДНЯ 18:24 2018-10-30T18:24:04+03:00

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Во вторник, 30 октября, в Брянске почтили память жертв политических репрессий. В сквере около дома №9 на улице Советской прошел траурный митинг, на который пришли городские власти, представители общественности и школьники, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

По данным историков, в 40-е годы прошлого века в Брянской области по политическим мотивам осудили больше 16 тысяч человек. Почти четыре тысячи жителей услышали смертный приговор.

Всего же за 1937-1938 годы, по различным подсчетам, было репрессировано больше 1,5 миллиона человек, из которых свыше 680 тысяч расстреляли.

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