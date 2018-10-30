Благоустройство на проспекте Московском в Брянске завершат к концу ноября

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-30T18:04:17+03:00

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В Брянске на проспекте Московском продолжают восстанавливать тротуары, поврежденные во время прокладки ливневки и расширения дороги.

Рабочие уложили новый асфальт на участке от завода «Литий» до кольца на мясокомбинате и обновили пешеходные дорожки.

Строители продолжают расширять проспект Московского у остановки «Брянск–II». Здесь сделают заездные карманы. На нечетной стороне улицы работы завершены наполовину, на четной стороне - полностью, говорят в пресс-службе брянской мэрии.

Также продолжается благоустройство на участке от улицы Менжинского до улицы Транспортной. Здесь подрядчик ставит бордюры и ровняет землю. Полностью заменили люки.

Благоустройство завершили на 65 процентов. Закончить ремонт должны до конца ноября.

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