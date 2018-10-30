2018-10-30T17:42:56+03:00
Общество

В начале ноября в новозыбковской районной больнице откроют паллиативное отделение

Оно рассчитано на 10 пациентов
Мария Дедкова
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В этом году в отделении сделали капитальный ремонт, установили новое оборудование.В этом году в отделении сделали капитальный ремонт, установили новое оборудование.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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6 ноября в новозыбковской районной больнице начинает работать паллиативное отделение. Здесь смогут оказать помощь 10 тяжело больным пациентам.

В этом году в отделении сделали капитальный ремонт, установили новое оборудование. Общая стоимость работ составила больше шести миллионов рублей.

- В палатах, кроме пациента могут находиться его родственники, - отмечают в пресс-службе правительства Брянской области. - Один из них может остаться на ночь. В палатах есть дополнительная кровать.

В другие отделения больницы также закупили новое оборудование: флюорограф, УЗИ-аппарат, томограф, система для оказания реанимации новорожденным, гамма-спектрометр и другие аппараты.

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