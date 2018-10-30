В начале ноября в новозыбковской районной больнице откроют паллиативное отделение
6 ноября в новозыбковской районной больнице начинает работать паллиативное отделение. Здесь смогут оказать помощь 10 тяжело больным пациентам.
В этом году в отделении сделали капитальный ремонт, установили новое оборудование. Общая стоимость работ составила больше шести миллионов рублей.
- В палатах, кроме пациента могут находиться его родственники, - отмечают в пресс-службе правительства Брянской области. - Один из них может остаться на ночь. В палатах есть дополнительная кровать.
В другие отделения больницы также закупили новое оборудование: флюорограф, УЗИ-аппарат, томограф, система для оказания реанимации новорожденным, гамма-спектрометр и другие аппараты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».