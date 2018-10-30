2018-10-30T17:18:24+03:00
Общество

В Брянске из-за Славянского международного экономического форума ограничат движение

Оставить машину нельзя будет у здания филармонии
Мария Дедкова
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Фото: Мария ДедковаФото: Мария Дедкова
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В Брянске из-за проведения Славянского международного экономического форума 2 ноября ограничат движение и парковку у областной филармонии. Подъехать к зданию и оставить машину нельзя будет с 6.00 до 17.00, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Исключение сделают только для автомобилей участников форума и оперативных служб.

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