В Брянске из-за Славянского международного экономического форума ограничат движение
Оставить машину нельзя будет у здания филармонии
Фото: Мария Дедкова
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В Брянске из-за проведения Славянского международного экономического форума 2 ноября ограничат движение и парковку у областной филармонии. Подъехать к зданию и оставить машину нельзя будет с 6.00 до 17.00, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Исключение сделают только для автомобилей участников форума и оперативных служб.
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