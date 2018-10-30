Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала бронзовым призером международных соревнований в Саранске
Брянская спортсменка Татьяна Капитанова завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях по велогонкам. Турнир "ВМХ Саранск Индоор -2018", на котором отличилась наша землячка проходил, с 26 по 28 октября.
- Эти соревнования позволяют спортсменам набрать квалификационные очки необходимые для отбора на Олимпийские Игры в Токио-2020, - говорят в Управлении физкультуры и спорта Брянской области. - Татьяна Капитанова в первый день, не смотря на падение, финишировала на четвертом месте. Второй этап сложился более удачно и спортсменка оказалась на третьей позиции.
Теперь брянская велогонщица будет готовиться к финалу кубка России.
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