2018-10-30T16:50:41+03:00
Спорт

Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала бронзовым призером международных соревнований в Саранске

Соревнования проходили с 26 по 28 октября
Мария Дедкова
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Фото: Управление физкультуры и спорта по Брянской областиФото: Управление физкультуры и спорта по Брянской области
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Брянская спортсменка Татьяна Капитанова завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях по велогонкам. Турнир "ВМХ Саранск Индоор -2018", на котором отличилась наша землячка проходил, с 26 по 28 октября.

- Эти соревнования позволяют спортсменам набрать квалификационные очки необходимые для отбора на Олимпийские Игры в Токио-2020, - говорят в Управлении физкультуры и спорта Брянской области. - Татьяна Капитанова в первый день, не смотря на падение, финишировала на четвертом месте. Второй этап сложился более удачно и спортсменка оказалась на третьей позиции.

Теперь брянская велогонщица будет готовиться к финалу кубка России.

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