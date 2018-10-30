Утром в Брянске на "зебрах" сбили двух школьников

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-30T16:24:35+03:00

В городской Госавтоинспекции отмечают, что в октябре увеличилось количество аварий с пешеходами. Фото: Сергей ГАПОН

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Утром во вторник, 30 октября, в Брянске под колеса легковушек попали два школьника. В 8.10 на улице 22 Съезда КПСС на пешеходном переходе машина сбила 12-летнюю девочку. О ДТП в дежурную часть городской Госавтоинспекции сообщили медики. У школьницы они диагностировали ушиб бедра.

С такой же травмой в больницу поступил 15-летний подросток. Парень рассказал, что в 8.15 попал под колеса машины, когда переходил дорогу на улице Некрасова.

Подросткам оказали первую медпомощь, назначили лечение и отпустили домой. По факту ДТП полицейские проводят проверки, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

К слову, в городской Госавтоинспекции отмечают, что в октябре увеличилось количество аварий с пешеходами.

- С начала месяца мы зарегистрировали 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 пешехода погибли, 24 получили травмы различных степеней тяжести, -говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - При этом абсолютное большинство автоаварий произошло на пешеходных переходах. Больше половины происшествий случились вечером или ночью. Чаще всего пешеходов сбивают в Бежицком районе.

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