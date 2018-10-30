2 ноября в Брянске закроют переезд на улице Уральской
В областной Госавтоинспекции просят водителей искать пути объезда
Объехать ремонтируемый участок пути можно через проспект Московский по улице Белобережской.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 2 ноября, на улице Уральской в Брянске будет закрыт железнодорожный переезд. Автомобилисты не смогут здесь проехать с 8.00 до 17.00, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Объехать ремонтируемый участок пути можно через проспект Московский по улице Белобережской.
В областной Госавтоинспекции просят водителей заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.
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