2 ноября в Брянске закроют переезд на улице Уральской

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-30T15:57:50+03:00

Объехать ремонтируемый участок пути можно через проспект Московский по улице Белобережской. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В пятницу, 2 ноября, на улице Уральской в Брянске будет закрыт железнодорожный переезд. Автомобилисты не смогут здесь проехать с 8.00 до 17.00, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Объехать ремонтируемый участок пути можно через проспект Московский по улице Белобережской.

В областной Госавтоинспекции просят водителей заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.

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