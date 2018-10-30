В следующем году в поселке Супонево начнут строить поликлинику и спортивный центр

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-30T14:47:46+03:00

Расходы на работы уже включили в план бюджета на следующий год

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В брянском поселке Супонево в следующем году планируют сразу две стройки. В 2019-м должны начать возводить поликлинику для посещения 150 пациентов. На ее строительство из областного бюджета выделят 127 миллионов рублей. Расходы уже включили в план бюджета Брянской области на следующий год, рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в правительстве Брянской области.

Также в 2019-м в Супоневе должен появится спортивный центр с игровым залом площадью 1740 метров квадратных. На работы из областного бюджета выделят больше 80 миллионов рублей. Финансирование разделят на два этапа: 34 миллиона рублей в 2019-м году, 51 миллион - в 2020-м.

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