2018-10-30T13:56:19+03:00
Общество

До конца года брянские больницы получат 42 машины скорой помощи

Распоряжение о покупке 21 автомобиля подписал председатель правительства Дмитрий Медведев
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В больницы Брянской области до конца года поступят еще 42 машины скорой помощи. Распоряжение о выделении денег на покупку еще 21 автомобиля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом во вторник, 31 октября, корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске рассказали в правительстве Брянской области.

В документе также говорится, что в этом году в Брянскую область поступят еще десять школьных автобусов. Деньги, как и на покупку скорых, возьмут из резервного фонда правительства России.

К слову, за последние два года в брянских медучреждениях появились больше 150 машин скорой помощи и 106 автобусов в школах.

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