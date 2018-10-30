В Брянской области стали реже раскрывать преступления

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-30T14:43:39+03:00

С начала года раскрыли 6185 преступлений. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянской области с начала года стали реже раскрывать преступления. Самый низкий процент раскрываемости в Бежицком, Советском и Фокинском районах Брянска. Лучше всего со своей работой справляются следователи в Комаричском, Красногорском, Жуковском, Севском и Стародубском районах.

За девять месяцев правоохранители раскрали 1054 тяжких преступления, 1813 – средней тяжести и 3318 – небольшой тяжести, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В основном раскрывают кражи, угрозы убийством, наркоторговлю, нарушения Правил дорожного движения, коррупционные преступления и мошенничества. Всего раскрыли 6185 преступлений. Это составляет 57 процентов от всех зарегистрированных преступлений.

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