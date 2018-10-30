2018-10-30T14:43:39+03:00
Общество

В Брянской области стали реже раскрывать преступления

Самый низкий процент раскрываемости в Брянске
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
С начала года раскрыли 6185 преступлений.С начала года раскрыли 6185 преступлений.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Брянской области с начала года стали реже раскрывать преступления. Самый низкий процент раскрываемости в Бежицком, Советском и Фокинском районах Брянска. Лучше всего со своей работой справляются следователи в Комаричском, Красногорском, Жуковском, Севском и Стародубском районах.

За девять месяцев правоохранители раскрали 1054 тяжких преступления, 1813 – средней тяжести и 3318 – небольшой тяжести, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В основном раскрывают кражи, угрозы убийством, наркоторговлю, нарушения Правил дорожного движения, коррупционные преступления и мошенничества. Всего раскрыли 6185 преступлений. Это составляет 57 процентов от всех зарегистрированных преступлений.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске почтили память жертв политических репрессий
Благоустройство на проспекте Московском в Брянске завершат к концу ноября
В начале ноября в новозыбковской районной больнице откроют паллиативное отделение
В Брянске из-за Славянского международного экономического форума ограничат движение
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала бронзовым призером международных соревнований в Саранске
Утром в Брянске на "зебрах" сбили двух школьников
2 ноября в Брянске закроют переезд на улице Уральской
В следующем году в поселке Супонево начнут строить поликлинику и спортивный центр
В Брянске пьяный бездомный до смерти забил знакомую
До конца года брянские больницы получат 42 машины скорой помощи
В рамках VII Славянского международного экономического форума планируется подписание инвестконтрактов на 10,2 млрд. руб
На ремонт «Партизанской поляны» выделят 10 миллионов рублей
В Брянскую область привезли больше 183 тысяч ампул вакцин от гриппа
В следующем году в Брянске начнут строить Дворец единоборств