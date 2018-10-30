В рамках VII Славянского международного экономического форума планируется подписание инвестконтрактов на 10,2 млрд. руб
Среди крупнейших инвестпроектов, старт которым будет дан на форуме, фармацевтическое производство в Почепе на месте бывшего завода по уничтожению химоружия. «Московский эндокринный завод» вложит в проект свыше 3,9 млрд рублей.
Также почти в 2 млрд рублей оценивается проект ООО «Дружба» по строительству свиноводческого комплекса. Всего будет подписано восемь инвестсоглашений.
На форуме прошлого года сумма подписанных инвестиционных соглашений была оценена в 6,28 млрд рублей.
VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.
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