2018-10-30T13:32:57+03:00
Экономика

В рамках VII Славянского международного экономического форума планируется подписание инвестконтрактов на 10,2 млрд. руб

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Среди крупнейших инвестпроектов, старт которым будет дан на форуме, фармацевтическое производство в Почепе на месте бывшего завода по уничтожению химоружия. «Московский эндокринный завод» вложит в проект свыше 3,9 млрд рублей.

Также почти в 2 млрд рублей оценивается проект ООО «Дружба» по строительству свиноводческого комплекса. Всего будет подписано восемь инвестсоглашений.

На форуме прошлого года сумма подписанных инвестиционных соглашений была оценена в 6,28 млрд рублей.

VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

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