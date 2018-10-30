2018-10-30T13:23:36+03:00
Звезды

На ремонт «Партизанской поляны» выделят 10 миллионов рублей

Работы запланировали к юбилею мемориального комплекса
Мария Дедкова
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Площадь музея планируют увеличить в два раза.Площадь музея планируют увеличить в два раза.Фото: Марина АНТОНОВА
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В следующем году запланирован ремонт мемориального комплекса «Партизанская поляна». На эти цели из бюджета региона выделят 10 миллионов рублей. Работы, как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в правительстве Брянской области, приурочили к 50-летию комплекса. Здесь планируют в два раза увеличат площадь музея. Посетители смогут увидеть больше экспонатов. На выделенные деньги также заменят канализацию, обновят витрины для экспозиции и проведут другие работы.

Напомним, мемориальный комплекс «Партизанская поляна» создали с целью увековечить память всех участниках партизанского движения на Брянщине. Открыли его в 1969 году.

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